Archètravel sbarca in agenzia: l’esperienza nei viaggi culturali

Apre anche al trade Archètravel, tour operator specializzato in viaggi culturali di gruppo, che dopo 10 anni nel mondo b2c ha deciso di aprire una finestra anche sul mondo b2b. Nasce così Archètravel ADV Travel Network, iniziativa che mira a integrare l'esperienza dei consulenti di viaggi in un ecosistema che - dal 2015 a oggi - ha già servito oltre 25.000 viaggiatori.

La proposta si distingue per un catalogo di oltre 300 itinerari in 70 destinazioni per conoscere le grandi civiltà del mondo: proposte costruite attorno a storia, archeologia e contesto, con un approccio che unisce rigore culturale, esperienza sul campo e narrazione.

La strategia di Archètravel punta sulla semplificazione dei processi: grazie al “Configuratore Archètravel”, le agenzie partner possono generare preventivi definitivi con prezzi aggiornati in tempo reale in pochi secondi. A disposizione itinerari già strutturati e pronti da proporre, materiali e contenuti di supporto alla vendita e il programma ‘Ambasciatore’: grazie a questo, i clienti che portano nuovi clienti, già informati e già motivati a partire, ricevono degli sconti.

Uno dei punti di forza è l’abbattimento del rischio di annullamento: le partenze sono garantite anche con soli due partecipanti. Sul fronte delle garanzie, Archètravel mette a disposizione delle agenzie la propria solidità istituzionale come socio Astoi Confindustria Viaggi.

“Dopo dieci anni nel mondo b2c, che ci hanno permesso di organizzare e limare dei prodotti culturali molto validi, riteniamo opportuno far arrivare la nostra offerta specifica anche al b2b: è un valore che diamo al mercato italiano - dichiarano Andrea Dattoli, founder e direttore operativo, e Tiziano Salerno, founder e ceo -. Mettiamo a disposizione dei professionisti itinerari pronti all'uso, la nostra esperienza e materiali culturali di qualità”.