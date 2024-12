AroundMEny: il nuovo progetto per vivere l’Italia a New York

Si chiama ‘AroundMEny – Vivere l’Italia a New York’, un progetto frutto della partnership tra il t.o. Per Le Strade di New York e l’agenzia di comunicazione GlobalMedia.

L’iniziativa mira a rendere tangibile il legame culturale tra l’Italia e gli Stati Uniti partendo proprio dalla Grande Mela: da febbraio, infatti, la gamma di servizi offerti dal t.o. si amplierà grazie a una piattaforma web a disposizione di chiunque sia interessato a scoprire il contributo italiano a NY.

“La realtà aumentata darà occhi nuovi a coloro che desiderano farsi sorprendere dai nostri percorsi pensati per tutti gli amanti del Belpaese” spiega Manuela Biondi, ceo di Per Le Strade di New York. Tra questi, l’emozione di vedere Tazio Nuvolari con la sua leggendaria Alfa Romeo durante la Vanderbilt Cup, i grattacieli di Manhattan che ispirarono le sorelle Giussani nella creazione di Diabolik, nonché omaggi a figure iconiche come Mike Bongiorno, o celebri scene cinematografiche legate a Marilyn Monroe, Ghostbusters e King Kong.

Il sogno però, non si ferma. Nei piani futuri c’è l’espansione verso altre città americane come Philadelphia, Boston, Washington e, successivamente, l’America Latina.