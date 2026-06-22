Serve fiducia. È questo il tema che scorre nelle vene del mondo del turismo: sottoposto all’ennesima prova dal conflitto in Medio Oriente, il comparto ha mostrato una capacità di resilienza che nasce dalle relazioni e dalla fiducia fra player.

Ed è quindi la fiducia il tema portante del nuovo numero di TTG Global, da oggi in distribuzione e disponible online a questo link. Fiducia fra i diversi soggetti della filiera per riuscire a stimolare fiducia anche fra i consumatori.

La lezione dei t.o.

Lo raccontano i tour operator, che negli ultimi mesi hanno lavorato con l’intera filiera per ricostruire il dialogo, così come le agenzie di viaggi, sempre in prima fila davanti alle richieste di rassicurazione che arribano dai clienti finali.

Ma lo raccontano anche le destinazioni, che puntano a qualificarsi come mete sicure, lontane dalle tensioni geopolitiche e dalle paure dei turisti.

Un’estate last minute

Se l’estate sembra ormai destinata a giocarsi sul terreno delle prenotazioni sotto data, iniziano ad arrivare segnali incoraggianti per l’inverno. Le richieste sul lungo raggio stanno timidamente riprendendo quota, a dimostrazione che il desiderio di viaggiare non è mai venuto meno. Ciò che è cambiato è l’approccio all’acquisto. Il viaggiatore, oggi più che mai, cerca rassicurazioni prima di investire in una vacanza.

Questo e molto altro su TTG Global, disponibile online a questo link.