Astoi a TTG Travel Experience con il ‘villaggio’: “Un’importante occasione di networking”

“Siamo orgogliosi di confermare ancora una volta la formula vincente del Villaggio Astoi, convinti che la coesione sia uno strumento fondamentale per rafforzare il mercato. I tre giorni di fiera saranno un’importante occasione di networking e di incontro con gli agenti di viaggio e i principali rappresentanti del settore”. Così Pier Ezhaya, presidente Astoi, sottolinea l’importanza della partecipazione dell’associazione di categoria a TTG Travel Experience.

In programma anche l’Astoi Party, “un evento che coinvolgerà numerosi protagonisti del turismo”, prosegue Ezhaya. Che aggiunge: “Sarà un momento di festa, socializzazione e leggerezza, un’occasione preziosa dopo giornate intense in fiera, per consolidare e celebrare quel sodalizio che non dovrebbe mai mancare tra i principali attori del settore. Oggi più che mai, è essenziale adottare strategie che favoriscano un maggiore coinvolgimento dell’intera filiera superando logiche frammentarie e divisive. L’Astoi Party si inserisce in questo contesto come un momento di aggregazione tra tutti coloro che permettono a questo mercato di crescere ed evolvere”.

Il ‘Villaggio Astoi’, di circa 900 mq, ospiterà associati come Alidays Travel Experiences, Alpitour, Costa Crociere, Dimensione Turismo, Futura Vacanze, Going, Guiness Travel, Idee per Viaggiare, Il Tuareg, Imperatore Travel World, Inter – studioviaggi/Cocktail, Isola Azzurra, Kel 12, Meridiano Viaggi e Turismo, Naar, Ota Viaggi, Quality Group, Settemari/AmoilMondo, Sporting Vacanze, TH Group, Veratour e Viaggi del Mappamondo.