Ita Airways e Astoi hanno rinnovato il Protocollo d’intesa anche per il 2025. Nel Protocollo vengono riconosciute le specificità commerciali e giuridiche legate alla vendita dei pacchetti turistici e vengono delineate condizioni agevolate per i tour operator membri dell’associazione.

Il Protocollo riconosce il ruolo fondamentale dei tour operator, sancendo al contempo benefici per i consumatori. Fra gli aspetti determinanti dell’accordo, la possibilità di pagare i biglietti aerei con carta di credito aziendale; la disponibilità di ticket time limit dedicati; la possibilità di prenotazione di gruppi sul sistema Gso senza alcun costo iniziale; la creazione di un servizio top trade dedicato.

Inoltre, anche per il 2025 è prevista la cessione del contratto di pacchetto turistico da un passeggero a un altro, nel rispetto del Codice del Turismo e della Direttiva Pacchetti.

Rinnovata anche la modalità di gestione dell’annullamento dei pacchetti dovuto a causa di forza maggiore: in questi casi ItaAirways, anche per il 2025, riconoscerà ai t.o. aderenti ad Astoiil rimborso totale di quanto dagli stessi rimborsato ai passeggeri, senza trattenere alcun importo.

“In un contesto in cui, sempre più spesso, i vettori mostrano la tendenza a non tenere in considerazione le specifiche prerogative del lavoro dei t.o., Ita Airways ha dato prova di avere grande attenzione verso le nostre necessità operative e verso le previsioni normative dettate dalla Direttiva Pacchetti - ha commentato Andrea Mele, vicepresidente e responsabile dei rapporti con i vettori di Astoi -. Tale riconoscimento è per noi fondamentale, in quanto ci pone nelle migliori condizioni per poter operare in modo efficace e coerente. I contenuti dell’accordo si allineano dunque alle tutele ed alle garanzie previste in favore dei consumatori che acquistano pacchetti turistici”.

“Il rinnovo del Protocollo con Astoi è per noi strategico e testimonia l’importanza dei t.o. per Ita Airways e la forte volontà di collaborare insieme per soddisfare al meglio le esigenze del mercato – aggiunge Emiliana Limosani, cco di Ita e ceo di Volare -. Il 2024 è stato l’anno in cui abbiamo concentrato straordinari sforzi per espandere il nostro network di lungo raggio, inaugurando ben otto nuove destinazioni tra aprile e novembre. Abbiamo rafforzato la nostra presenza in Nord America con Chicago e Toronto, esplorato nuovi mercati come la Penisola araba – aprendo Riyadh, Gedda e Dubai. Nei primi undici mesi dell’anno abbiamo trasportato 16,4 milioni di passeggeri (+21% rispetto al 2023), raggiungendo con due mesi di anticipo il totale dei passeggeri trasportati l’anno scorso. Questi risultati sono stati raggiunti anche grazie al lavoro di squadra con i tour operator, che ci hanno dato fiducia fin dall’inizio delle nostre operazioni”.