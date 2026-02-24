Rinnovato anche per il 2026 il protocollo di intesa tra Ita Airways e Astoi Confindustria Viaggi. L’accordo comprende alcune agevolazioni a supporto degli operatori aderenti all’associazione, quali: la possibilità di pagare i biglietti aerei con carta di credito aziendale; ticket time limit dedicati; la prenotazione di gruppi sul sistema Gso senza alcun costo iniziale; e la creazione di un servizio top trade dedicato.

Prevista, inoltre, la cessione del contratto di pacchetto turistico da un passeggero ad un altro, nel rispetto del Codice del Turismo e della Direttiva europea sui Pacchetti Turistici. Ed è confermata la modalità di gestione dell’annullamento dei pacchetti dovuto a causa di forza maggiore. In questi casi Ita Airways riconoscerà ai tour operator aderenti ad Astoi il rimborso totale di quanto dagli stessi rimborsato ai passeggeri, senza trattenere alcun importo.

“Non possiamo che confermare l’unicità e l’importanza di questo Protocollo per i tour operator Astoi - commenta il vicepresidente vicario delegato ai rapporti con i vettori di Astoi, Andrea Mele -. La partnership con Ita Airways è ormai più che consolidata ma, anno dopo anno, non manchiamo mai di apprezzare molto la rinnovata disponibilità della compagnia al riconoscimento del ruolo degli operatori. Come detto più volte, i t.o. sono soggetti a previsioni molto stringenti dettate dalla Direttiva sui Pacchetti Turistici e ciò si traduce in importanti tutele che vengono riconosciute ai consumatori. Aver compreso e seguito queste logiche genera da un lato una migliore collaborazione tra player sul piano commerciale e dall’altro rafforza le garanzie per i consumatori che acquistano pacchetti turistici ricomprendenti un volo di Ita”.