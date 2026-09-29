Astoi Hub a TTG: i protagonisti e i temi trattati

Nasce dalla collaborazione con TTG Astoi Hub, l’evoluzione de tradizionale Villaggio Astoi a TTG Travel Experience.

Uno spazio che intende superare la dimensione esclusivamente espositiva per affiancare all’incontro tra operatori contenuti, confronto, approfondimento e dialogo sui grandi cambiamenti che stanno interessando il turismo organizzato.

“Abbiamo voluto essere presenti a TTG Travel Experience andando oltre la logica tradizionale dello stand inteso solo come spazio espositivo - dichiara Pier Ezhaya, presidente di Astoi Confindustria Viaggi -. Con Astoi Hub vogliamo creare un contenitore, magari da utilizzare anche in futuro, nel quale parlare dei grandi temi che stanno interessando e trasformando il turismo”.

“Tecnologia, geopolitica, gestione delle crisi, evoluzione della domanda e dell’offerta - aggiunge - sono questioni che riguardano il futuro delle nostre imprese. Vogliamo raccontare un’Astoi che accompagni le aziende nell’affrontare i cambiamenti del settore, aprendosi anche al contributo di competenze ed esperienze esterne all’Associazione. L’ambizione è che Astoi Hub possa diventare nel tempo un contenitore capace di comunicare i valori, le competenze e il ruolo dell’industria del turismo organizzato”.

Situato nel Padiglione A5, Astoi Hub si svilupperà su una superficie complessiva di circa 1.500 mq e ospiterà i seguenti Soci Astoi: Alidays Travel Experiences, Alpitour World, Boscolo, Costa Crociere, Dimensione Turismo, Futura Vacanze, Giver Viaggi e Crociere, Glamour, Go World, Go4sea, Going, Guiness Travel, Idee per Viaggiare, Inter- studioviaggi/Cocktail, Isola Azzurra, Kel 12, MasterGroup World, Naar, OTA Viaggi, Quality Group, Top Viaggi, Veratour e Viaggi del Mappamondo.

Cuore del nuovo format sarà l’Arena Astoi Hub, uno spazio dedicato ai contenuti, che nei tre giorni di TTG ospiterà sei eventi. L’arena sarà dotata di un sistema silent con cuffie, che consentirà al pubblico di seguire gli appuntamenti anche nel contesto dinamico della fiera.

L’arena rappresenta uno degli elementi distintivi del passaggio dal villaggio all’hub, con un palinsesto di contenuti il cui obiettivo è di accompagnare tour operator e agenzie di viaggi nell’interpretare i cambiamenti del mercato, anticiparne le nuove dinamiche e affrontare con maggiore consapevolezza le sfide future. Tra i temi che verranno affrontati l’evoluzione dei rapporti tra tour operator, network e agenzie di viaggi; l’impatto dell’AI sulla ricerca e sulla visibilità digitale; la conoscenza del nuovo viaggiatore attraverso Crm, dati e personalizzazione; geopolitica, clima, sicurezza e gestione delle crisi; i mercati emergenti e le nuove direttrici della domanda turistica.