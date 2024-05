Atelier Vacanze amplia il raggio d’azione alla Turchia. L’operatore presenta infatti l’Atelier Club Yasmin Bodrum Resort 5 stelle.

“Il successo iniziato a fine 2023 con i tour della Turchia da tutti gli aeroporti italiani e anche con i Mix Tour+Mare Bodrum ci hanno convinto a puntare anche sulla destinazione mare Bodrum.

L’Atelier Club Yasmin Bodrum Resort infatti sarà uno dei prodotti di punta per la stagione estiva 2024 insieme all’Atelier Club Concorde el Salam 5 stelle di Sharm el Sheikh” commenta Marco Strazzullo, direttore commerciale di Atelier Vacanze.

Le partenze saranno previste a partire dal luglio, da Napoli, Bari, Roma, Verona e Milano.

L’ Atelier Club Yasmin Bodrum Resort sorge nei pressi del centro di Turgutreis, a poco più di 20 chilometri dal centro di Bodrum ed a circa 50 chilometri dall’aeroporto. Il complesso si estende in un’area di 40mila metri quadri. I clienti potranno sfruttare le piattaforme o la spiaggia sabbiosa che si estende per circa 1 chilometro, supportati dallo staff di animazione italiana e dagli assistenti italiani residenti in loco.

Il trattamento previsto è in formula ‘Ultra All Inclusive’ con angolo show-cooking curato dallo chef italiano.

“Già con la nostra apertura del Concorde el Salam di Sharm el Sheikh abbiamo voluto proporre un concetto di villaggio italiano di qualità elevata sia in termini di struttura che in termini di servizi ed è stato asso naturale fare altrettanto in Turchia, scegliendo un prodotto eccellente come lo Yasmin Bodrum Resort. La nostra proposta di Club italiano all’estero sta andando oltre le nostre più rosee aspettative, per questo contiamo di replicare anche con Bodrum gli stessi risultati ottenuti con l’Egitto” conclude Strazzullo.