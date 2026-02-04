Atelier Vacanze, due nuovi villaggi per l’estate 2026

Atelier Vacanze Tour Operator annuncia la programmazione per la stagione estiva 2026, confermando la propria vocazione di specialista del prodotto Mare Italia e rafforzando l’offerta con due nuovi villaggi in portfolio.

Con la nuova stagione, infatti, entrano in programmazione due villaggi esclusivi, entrambi pet-friendly. Atelier Club Arcomagno, in Calabria, pensata per un pubblico dinamico e familiare, con particolare attenzione all’animazione, allo sport e alla valorizzazione del territorio.

Atelier Premium Maragià, invece, è una proposta di fascia alta dedicata a chi cerca comfort, servizi premium, caratterizzata da ristorazione di qualità, ambienti curati nel Cilento.

Per l’estate 2026, quindi, la programmazione Mare Italia supererà le 100 strutture distribuite su tutto il territorio nazionale, con una selezione accurata di hotel, resort e villaggi in grado di rispondere a target differenti: famiglie, coppie, senior e viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche. Nei prossimi mesi verranno presentati alle agenzie strumenti commerciali dedicati, educational e iniziative di co-marketing per supportare al meglio la vendita delle nuove strutture.

“Con l’estate 2026 vogliamo compiere un ulteriore salto di qualità – dichiara in una nota la Direzione di Atelier Vacanze –. L’ampliamento della programmazione Mare Italia e la commercializzazione di questi nuovi prodotti rappresentano un segnale concreto di investimento sul mercato e di vicinanza alle agenzie partner. Crediamo in un turismo fatto di prodotto solido, affidabilità e relazione umana, valori che da sempre guidano il nostro lavoro”.