Atlas Ocean Voyages, i viaggi in Europa per il 2027

Ventiquattro spedizioni nel Mediterraneo e Mare del Nord, 25 overnight e 90 partenze posticipate sono le novità degli itinerari europei per la stagione 2027 di Atlas Ocean Voyages, che, secondo il ceo della compagnia di lusso James A. Rodriguez, “è una collezione curata di viaggi che catturano la vera essenza dell’esplorazione, autentica, avventurosa e raffinata”.

Le Epicurean Expeditions coinvolgono con esperienze gastronomiche, mentre le Epicurean Cultural Expeditions pongono al centro la scoperta culturale dei luoghi.

Spiccano due crociere nel Mediterraneo: 9 giorni con pernottamento e partenza da Siviglia verso Casablanca e scali a Puerto Banús, Motril, Ibiza, Malaga e Tangeri; 12 giorni da Napoli ad Atene, toccando Bonifacio, Lipari, Giardini Naxos, Zante, Itéa (Delfi) e Hydra.

A Nord, una crociera di 9 giorni da Londra a Greenock costeggia Scozia, Saint-Malo, le Isole Scilly, Cobh, Dublino e Liverpool. “Ogni porto, ogni pernottamento, ogni late departure è pensata per immergere i nostri ospiti nel cuore pulsante di una destinazione, creando ricordi oltre la fine del viaggio”.