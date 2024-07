Aurora Expeditions limita il numero dei pax per i viaggi polari

AE Expeditions, parte di Aurora Expeditions, ha deciso di limitare il numero di passeggeri imbarcati sulle sue navi per le spedizioni polari.

A partire dalla stagione 2024-2025, che decollerà a ottobre, sulle piccole navi da spedizione polare di AE verranno imbarcati un massimo di 130 passeggeri.

“Con i limiti di sbarco dei passeggeri in Antartide e in alcune aree dell’Artico, volevamo rafforzare il nostro impegno nel fornire esperienze più coinvolgenti - spiega Michael Heath, ceo di Aurora Expeditions -. Riconosciamo inoltre la nostra responsabilità nel proteggere e preservare i luoghi remoti verso cui viaggiamo e siamo orgogliosi di essere una delle poche compagnie che visitano l’Antartide e l’Artico con meno di 150 passeggeri. Rimaniamo fermi nel nostro impegno per i viaggi responsabili e nella nostra visione di essere il leader globale nei viaggi di spedizione sostenibili”.

La stagione 24-25 di AE Expeditions inizierà questo ottobre e durerà fino all'inizio di aprile 2025. AE Expeditions ha recentemente pubblicato anche la sua stagione Antartide 25-26, che comprende una varietà di viaggi in Antartide su tre navi appositamente costruite, comprese nuove partenze verso l'Antartide orientale.