Avalon Waterways rinnova la flotta

Avalon Waterways sta rinnovando la sua flotta di navi per le crociere fluviali in Europa. La compagnia di crociere entro il 2026 risistemerà tutta le sue unità secondo criteri che rispondono al concetto di lusso che richiedono i clienti.

Le imbarcazioni avranno nuovi interni; spazi esterni migliorati, tra cui un nuovo look chic e nuovi arredi; una seconda antenna Starlink per potenziare il wifi; un'Observation Lounge migliorata; sale fitness aggiornate con macchine per pesi Kinesis; 15 nuove bici a pedali e 4 nuove e-bike.

Quest’anno saranno sottoposte al rinnovamento Avalon Artistry II, Avalon Impression, Avalon Illumination, Avalon Tapestry II, Avalon Tranquility II mentre nel 2026 sarà la volta di Avalon Expression e Avalon Visionary.

“Noi di Avalon crediamo che la crociera fluviale perfettamente progettata inizi con una nave perfettamente progettata - dice Pam Hoffee, presidente di Avalon Waterways -. Con il restyling dell'intera flotta, stiamo migliorando i dettagli, assicurandoci che le nostre suite ship continuino a offrire la migliore navigazione lungo le vie d'acqua del mondo”.