Aviareps amplia la Divisione Crociere, Fecke è Global Head of Cruise

Aviareps ha deciso di espandere la Divisione Crociere e ha nominato Tom Fecke nel ruolo di Global Head of Cruise. Fecke sarà responsabile della supervisione della divisione e guiderà l'espansione del portfolio di servizi Aviareps dedicato alle compagnie di crociera a livello mondiale. Tom Fecke porta in Aviasreps una consolidata competenza nelle aree vendite, marketing e sviluppo strategico. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di responsabilità in aziende leader del settore, tra cui Travelport, Avis Rent a Car, Sabre e Rcl Cruises. Ha inoltre svolto il ruolo di Segretario Generale della Cruise Lines International Association (Clia) a Bruxelles.

“Il nostro obiettivo - spiega Thomas Drechsler, coo Tourism di Aviareps - è andare oltre il ruolo di rappresentanza: vogliamo essere un partner strategico, in grado di generare valore tangibile e misurabile in ogni mercato in cui operiamo”.

Sotto la guida di Fecke Aviareps rafforzerà e amplierà il proprio dipartimento dedicato alla rappresentanza crocieristica, offrendo una gamma completa di servizi che includono ricerche di mercato, sviluppo del trade turistico, pubbliche relazioni, vendite e marketing. Tra le attività previste l’organizzazione di fiere di settore, formazione per agenti di viaggi, gestione delle relazioni con i media e supporto operativo attraverso call center dedicati.