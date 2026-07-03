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Ávoris, accordo con Sony Music per il turismo musicale

Ávoris ha siglato un accordo con Sony Music per lo sviluppo di una piattaforma collaborativa per creare nuove esperienze tra turismo e musica.

Come riporta preferente.com, l’accordo intende sviluppare esperienze e viaggi a tema per portare la musica a un nuovo pubblico. Entrambe le società collaboreranno anche a iniziative che facilitino la mobilità internazionale e lo sviluppo di progetti legati all’industria musicale.

Le iniziative saranno annunciate nei prossimi mesi.

“Questa alleanza con Sony Music - commenta Juan Miguel Morales, direttore generale della divisione retail di Ávoris - ci permette di unire due mondi che condividono un enorme potenziale per creare offerte uniche e distintive con un significativo valore aggiunto per i nostri clienti e per l’industria culturale stessa”.

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