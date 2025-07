Dopo aver debuttato nel nostro Paese con il tour operator Travelplan e la banca letti Welcomebeds, Ávoris fa un altro passo in avanti nell’espansione sul nostro territorio annunciando che presto farà esordire in Italia Catai, il suo brand dedicato ai viaggi a lungo raggio.

“Stiamo valutando la possibilità di commercializzare in Italia il nostro prodotto long haul” ha dichiarato a Hosteltur il direttore generale del gruppo, Raúl Serrano. Nel frattempo con Travelplan il gruppo ha lanciato offerte specificamente pensate per le agenzie di viaggi italiane, collegando gli aeroporti italiani di Roma, Milano e Venezia a mete caraibiche come Repubblica Dominicana, Messico e Cuba, oltre che a Costa Rica, Baleari e Canarie, grazie a Iberojet o a compagnie aeree partner, con connessioni via Madrid.

Sul lungo raggio continua l’espansione in America Latina del gruppo, che il 21 luglio farà debuttare il brand Catai in Colombia dopo aver esordito già in Messico con proposte di viaggi focalizzate su Asia e Africa.