Msc sarebbe in pole position per l’acquisizione di Ávoris. Secondo quanto riporta la testata spagnola Hosteltur, il gruppo di proprietà della famiglia Aponte sarebbe il candidato più forte per rilevare il player del turismo organizzato, che attualmente opera sul mercato italiano con il marchio Travelplan.

Nei piani del gruppo basato a Ginevra - il cui nome è circolato già all’inizio dell’anno - ci sarebbe la creazione di un colosso turistico europeo, che riunisca trasporto marittimo, ferroviario e aereo, e una rete distributiva importante in Europa e in America.

La collaborazione

Le due realtà, del resto, collaborano già. Recentemente, infatti, hanno siglato una partnership per lo sviluppo del programma Mundosenior, un’offerta di crociere per over 55.

L’acquisizione di Ávoris sarebbe un passo cruciale per i piani di espansione di Msc Crociere. Il Gruppo prevede infatti di raddoppiare il numero di passeggeri trasportati nel 2025 entro il 2034.