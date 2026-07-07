Avoris pronto ad aprire le porte al gruppo Alpitour

La trattativa tra Barceló e Alpitour sembra entrata nella fase decisiva. La conferma giunge anche da Simon Pedro Barceló, presidente e ceo dell'omonimo gruppo.

Stando a quanto scrive la rivista spagnola Preferente le due società stanno portando avanti il percorso che dovrebbe permettere ad Alpi di entrare nel gruppo spagnolo con una partecipazione di rilievo. Questo darebbe un forte impulso alla società torinese che potrebbe così acquisire attenzioni da parte dei grandi investitori e pensare al progetto Borsa con maggiore serenità.

Il presidente di Barceló, si legge su Preferente, ha detto: “I nostri conti stanno risentendo della situazione in questa prima parte dell’anno e continueranno a farlo nei mesi a venire. Ciò è dovuto all’effetto dei tassi di cambio nei paesi in cui generiamo ricavi, ma sosteniamo costi in valuta locale. In questo caso, si potrebbe trattare di un impatto negativo nell’ordine delle decine di milioni”.

Parlando poi di Avoris ha sottolineato che: “Avoris contribuisce per quasi il 10% agli utili del gruppo e per quasi il 60% al fatturato ed ora si stanno valutando diverse alternative di disinvestimento”, confermando inoltre che l’opzione Alpitour sta guadagnando terreno. (r.v.)