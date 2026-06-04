Ávoris rileva il portale di prenotazione Atrápalo

Nuova acquisizione da parte di Ávoris, il tour operator del gruppo Barcelò, che ha raggiunto un accordo per l'acquisizione del 100% del capitale di Atrápalo. Un passo avanti nell’inserimento nella distribuzione digitale del turismo che fa seguito all’apertura di Welcometickets, specializzato nella vendita di biglietti ed esperienze, oltre a Muchoviaje e TuBillete.com.

L’acquisizione del portale rappresenta anche un impulso per l'espansione internazionale del conglomerato turistico, dato che Atrápalo ha una presenza consolidata in America Latina.

Secondo il presidente esecutivo di Ávoris Vicente Fenollar, “l'incorporazione di Atrápalo rappresenta un’operazione di enorme valore strategico per il nostro gruppo. Condividiamo una visione comune sull’evoluzione del turismo e sull’importanza che tecnologia, dati e personalizzazione avranno sull’esperienza del viaggiatore.”