Ávoris scommette sulla divisione Ota: al via la riorganizzazione del management

Non solo tour operating. In attesa del via libera da parte della Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc) all’acquisizione di Atrápalo, Ávoris continua a investire sul segmento della distribuzione online.

L’operatore del Gruppo Barcelò ha avviato, infatti, una riorganizzazione del management della divisione Ota - che include attualmente le piattaforme Muchoviaje e TuBillete.com -, con l’obiettivo di consolidare il suo posizionamento nel segmento.

L’operazione, riporta Hosteltur, giunge in seguito ai buoni risultati maturati nel 2025 da Muchoviaje e TuBillete.com.

Lo scorso anno, infatti, le due Ota hanno totalizzato 10,12 milioni di euro di fatturato, rispetto ai 7,51 milioni di euro del 2024, segnando una crescita del 34,8% su base annua. A trainare TuBillete.com, che ha visto il suo fatturato crescere del 63,4%. Più moderata la crescita di Muchoviaje, che ha registrato un aumento del 7,2%.