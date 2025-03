L’America Latina entra nel mirino di Ávoris. Il Gruppo, approdato da poco in Italia, guarda ora oltreoceano, aspirando a diventare un player di rilievo nel mercato turistico del Sud America.

L’intenzione dell’azienda, si apprende da Preferente, sarebbe quella di partire dal Messico, sfruttando la sua buona connettività aerea con la Spagna e la presenza di una clientela ad alto potere di spesa; e da lì muovere poi verso altri mercati.

Parallelamente, Ávoris porterà avanti l’espansione in Europa e in Africa. Dopo la Penisola, sarà infatti la volta di Francia e Marocco, dove il Gruppo intende replicare la strategia adottata in Italia.