Baia Holiday amplia l’offerta con la partnership con Sunelia

Baia Holiday stringe una partnership con Sunelia Vacances, marchio di ospitalità all’aria aperta di alta gamma. Un accordo che permetterà a Baia Holiday di ampliare la propria offerta, aggiungendo Francia e Spagna alle sue destinazioni, con nuove strutture in posizioni uniche come Costa Azzurra, Costa Brava, Normandia, Provenza.

“Grazie alle visioni comuni sull’ospitalità e sull’offerta abbiamo creato una partnership che ci permette di espandere la nostra offerta in Europa nelle migliori location. Già nel 2025 potremo offrire ai nostri clienti la possibilità di prenotare in 8 nuove destinazioni in posizioni strategiche così da dare continuità al percorso di crescita del Gruppo” dice Valerio Vezzola, amministratore delegato di Baia Holiday.

Il tour operator è oggi presente in Sardegna con 5 strutture, sul Lago di Garda con due strutture, a Cavallino Tre Porti in Veneto, a Trieste, a Roma, in Puglia e Croazia.

Baia Holiday e Sunelia, entrambi marchi di riferimento nell’ospitalità, hanno in comune una forte attenzione alle esigenze della clientela per far vivere una vacanza unica e completamente personalizzabile.

Con la partnership, Baia Holiday aggiunge al catalogo Sunêlia L’Argentière - Golfo di Saint-Tropez, Sunêlia Cala Llevado – Costa Brava, Sunêlia La Presqu’ile – Hautes-Alpes, Sunêlia Les Sablons – Hérault, Sunêlia Le Ruisseau – Paese Basco, Sunêlia L’Aiguille Creuse – Etretat, Sunêlia L’Hippocampe – Provenza, Sunêlia Le Domaine de la Forge – Bacino di Arcachon.