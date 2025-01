Baobab apre al Marocco. Dopo il successo della Turchia, su cui l’operatore di casa Th Group conta di superare quest’anno i 2 mila passeggeri movimentati, Baobab si lancia su una nuova destinazione ad altissima domanda di circuiti per il nostro mercato come il Marocco.

È di queste ore la certificazione degli arrivi stranieri 2024 nel Paese, con oltre 17 milioni di turisti.

“Si tratta di un’opportunità importante – commenta Alessandro Gandola, direttore della business unit – perché per la prima volta si propongono sul Marocco pacchetti tour esclusivi e garantiti anche per un singolo passeggero, con conferma immediata su una piattaforma b2b abbinati anche a voli low cost da 13 aeroporti in tutta Italia. Questo consente un fortissimo vantaggio di prezzo con l’opportunità di rendere accessibile un prodotto riservato e di qualità ad un pubblico più ampio”.

Baobab propone alle agenzie partenze garantite ed esclusive quasi tutti i giorni della settimana, riservate solo ai suoi clienti, con guida locale dedicata parlante italiano. Si potrà inoltre partire da quasi tutta Italia (Bergamo, Bologna, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Ciampino e Fiumicino, Torino, Treviso e Venezia).

Le agenzie potranno infine scegliere se iniziare il tour da Marrakech, da Casablanca oppure da Fès. I tour hanno tutti la durata di una settimana e la programmazione prevede due soli circuiti al fine di poter garantire partenze tutte le settimane: il classico tour delle Città Imperiali e un più esotico tour con Marrakech e le magie del Sahara, che prevede anche una notte in tenda nel deserto.

“Abbiamo realizzato un catalogo, già online da qualche giorno, che sarà distribuito a fine febbraio in oltre 4 mila agenzie in tutta Italia e stiamo anche dialogando con l’Ente nazionale per il turismo del Marocco per possibili operazioni di co-marketing che prevedano anche momenti di formazione per le agenzie in varie regioni d’Italia. Sul catalogo avremo anche proposte hotel a Marrakech per chi vorrà fare short - break.

L’operatore, che ha chiuso il 2024, dopo soli tre anni dall’esordio, a quasi 45 milioni di fatturato e oltre 40 mila clienti movimentati, punta ora al traguardo dei 60 milioni per il 2025.