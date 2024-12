Un tocco di Maldive a Zanzibar. È questa forse la caratteristica principale di Bawe Island, il nuovo resort esclusivo targato Azemar. “Zanzibar sta diventando una destinazione su cui stanno facendo progetti tutti i grandi marchi dell’hotellerie internazionale, ma noi siamo arrivati prima”, ha dichiarato Alessandro Azzola, managing director del tour operator milanese.

Bawe è un’isola di 30 ettari, coperta di vegetazione e circondata da un mare cristallino che, con le sue maree giornaliere anche di 4 metri, cambia continuamente il panorama costiero. “Sull’isola abbiamo realizzato solo 70 ville, da 200 a 400 metri quadri, tutte con vista mare e piscina privata “.

Completano l’offerta di questo luxury resort, 8 water villa, palafitte sull’acqua come negli atolli maldiviani, e 4 ristoranti à la carte. “Abbiamo voluto ricreare quell’atmosfera informale delle Maldive in questo angolo di paradiso a Zanzibar. La reception, ad esempio, ha il pavimento di sabbia, cosi come il ristorante. Il resto, invece, dalla rubinetteria ai divani, sono tutti prodotti di alta qualità”.

L’isola dista solo 15 minuti di barca dalla capitale Stone Town e, a differenza di tutte le altre strutture di Zanzibar, offre ai clienti la spiaggia in esclusiva. Il resort, che ha ufficialmente aperto alla clientela a luglio dopo 18 mesi di lavori, si è già conquistato il titolo di location più esclusiva di tutta l’isola. “Pensiamo che sia la struttura top di tutta Zanzibar, perfetta per i clienti che, dopo il safari in Tanzania, vogliano fare un’estensione mare” ha concluso Azzola.