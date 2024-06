In molti lo sanno, ma fanno fatica a dirlo. Mare Italia e Mar Rosso faticano. Ormai da qualche tempo. Soprattutto sul mare Italia tira un’aria strana e lo ha spiegato anche Domenico Aprea nel corso di un’intervista con TTG Italia.

Bisogna ripensare e rivedere tempi e modi anche delle vendite, ha sottolineato il ceo del tour operator. Discorso diverso, ma risultati altalenanti anche per il Mar Rosso che subisce la situazione politica internazionale. Malgrado di tanto in tanto si legga di numeri in forte ripresa, il dato per l’Egitto non è così soddisfacente. In questo contesto bisogna dare atto della massima trasparenza a Claudio Busca, direttore commerciale di Bluvacanze che nel servizio in uscita su TTG Italia magazine del 24 giugno ha evidenziato come “l’andamento delle prenotazioni di questi ultimi mesi evidenzia ancora un Mare Italia in sordina e un Mar Rosso rallentato. Il prodotto crociere è in linea con il 2023, mentre Spagna e Grecia si muovono a piccoli passi. Il mese di maggio si è chiuso senza particolare entusiasmo”.

Poche righe per dire che le vendite stanno mostrando il volto più difficile. In mezzo a questo, o al centro di questo, le tariffe di ricettivo e pacchetti che mostrano crescite insostenibili.

Presto per fare un’analisi definitiva ma s’intravede una stagione complicata, malgrado veline e comunicati rassicuranti.