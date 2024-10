Bonacchi, Glamour T.O.: “Rotta sull’innovazione tecologica”

Un sito “ancora più ricco, veloce, completo, immediato e glamour dal punto di vista grafico”. Queste le parole con cui Nicola Bonacchi, direttore generale del t.o., presenta la nuova vetrina web di Glamour T.O. Una vetrina più intuitiva anche per le agenzie di viaggi, che Bonacchi definisce “il nostro braccio armato”.

Chiare le linee guida per il futuro: “Continueremo a investire nell’innovazione tecnologica per migliorare il sistema di prenotazione e offrire un servizio ancora più efficiente e personalizzato - puntualizza Bonacchi -. Puntiamo, inoltre, all’espansione dell’offerta di viaggi esclusivi e al consolidamento della biglietteria aerea, che rappresenta il nostro traino di crescita grazie a solide partnership con le principali compagnie aeree legacy e gli enti del turismo”.

L’obiettivo è garantire un’offerta sempre più diversificata e di alta qualità “e rafforzare la nostra presenza durante tutto l’anno, non solo nei periodi di punta, fortificando i mercati su cui siamo già leader e ampliando le proposte su quelli in crescita, come il Giappone e il Sud Africa”.

Nel primo semestre del 2024 “Glamour ha registrato un aumento del 24% del fatturato rispetto allo stesso periodo del 2023, con un ebitda al 4%” dice Luca Buonpensiere, titolare di Glamour. “La biglietteria aerea - aggiunge - è cresciuta del 22% e i pacchetti t.o. del 27%. La nostra missione è chiara: fornire alle adv partner strumenti all’avanguardia, come il miglior sistema di prenotazione voli sul mercato, per garantire ai propri clienti esperienze di viaggio uniche”.