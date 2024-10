Rendere tangibile il non tangibile. Il successo dei Boscolo Gift, le cui richieste nel formato fisico sono cresciute in agenzia del 25% e prevedono un ulteriore balzo in avanti grazie alle novità pre-natalizie, trae oggi vantaggio dalla loro ben definita strategia di posizionamento.

“Pur coprendo ogni fascia di prodotto - ha spiegato durante il lancio della nuova collezione a Venezia Salvatore Sicuso, direttore commerciale di Boscolo - il valore medio dei nostri cofanetti si aggira fra i 200 e i 300 euro, guadagnando sempre più consensi attraverso le proposte di alta gamma come ’10 isole da sogno’, ‘India anima e corpo’ o ‘Incredible Japan’. Il cliente sa infatti che può trovare lo stesso livello di cura del prodotto luxury anche nelle popolari offerte ‘Gioielli d’Italia’ e ‘Relax e benessere’”.

Nonostante la disponibilità in formato Gift Card o voucher digitale, il cofanetto fisico Boscolo resta dunque un must e garantisce fatturati doppi proprio in quelle agenzie che aderendo al programma di formazione Boscolo Gift Expert, riescono a trasmettere meglio un’immagine premium. Questo spiega fra l’altro l’imminente lancio di proposte più strutturate per famiglie come ‘Rovaniemi: alla scoperta di Babbo Natale’, ‘L’Egitto. La storia, il Nilo’ o l’espansione della gamma Boscolo Gift Selection con singole esperienze.