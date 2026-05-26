Boscolo accende i riflettori sull’Alentejo con un educational che dal 26 al 29 maggio porta in Portogallo 50 agenti di viaggio da tutta Italia. Il fam trip, organizzato con Turismo de Portugal e Tap Air Portugal, punta a valorizzare la regione e sarà seguito sul campo da TTG Italia, presente durante l’itinerario per raccontarne tappe, esperienze e potenzialità turistiche.

L’iniziativa offre agli agenti l’opportunità di conoscere da vicino una destinazione ancora poco esplorata dal mercato italiano. Tra paesaggi naturali, città storiche, tradizioni enogastronomiche e un ritmo di viaggio lontano dal turismo di massa, l’Alentejo si propone come alternativa per chi cerca autenticità e qualità dell’esperienza. Il progetto, che ha richiesto un lavoro lungo mesi di coinvolgimento dei partner e di panificazione, rientra nel lavoro strategico di Boscolo di costruzione e promozione di nuovi prodotti turistici.