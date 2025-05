Boscolo in tv con i viaggi ‘Accompagnati e in compagnia’

Boscolo ritorna in tv con una campagna dedicata ai Viaggi Guidati, on air in questi giorni con uno spot televisivo.

La campagna viene proposta alle porte della stagione estiva, con una pianificazione sulle principali emittenti nazionali (Rai, Mediaset, La7, Discovery e Sky), con tagli a 30 e a 15 secondi.

Lo spot è trasmesso in due versioni, ognuna dedicata ad un target di viaggiatori specifico: le coppie e i single. A fare da filo conduttore tra le due tipologie di viaggiatori, la stessa passione per i viaggi e la voglia di farlo in gruppo, seguendo la filosofia Boscolo di scoprire il mondo ‘Accompagnati e in compagnia’.

La campagna, firmata Molteplice e prodotta da The Box, cerca di rappresentare e rispondere alle esigenze della clientela che sceglie i viaggi Boscolo, focalizzata sulla voglia di stare in gruppo e, in maniera crescente, di creare una community di viaggiatori appassionati, mantenendo sempre alta la qualità e l’attenzione ai dettagli che da oltre 40 anni sono il marchio dei viaggi firmati Boscolo Tours.