Boscolo incontra le agenzie con ‘Testimonianze’

Raccontare le destinazioni in modo inedito. Questo l’obiettivo di ‘Testimonianze’, il nuovo roadshow che sta portando Boscolo in tour nelle agenzie italiane.

Il ciclo di incontri, che si è aperto con un appuntamento a Torino lo scorso 29 gennaio, farà a tappa prossimamente a Milano, Roma, Bologna, Napoli e in altre importanti città della Penisola, coinvolgendo circa 2mila agenti di viaggi.

Nel corso di ogni evento un ospite racconterà la propria esperienza di viaggio in alcune destinazioni, con storie e aneddoti personali.

Tra i temi al centro dei prossimi appuntamenti anche il Passaggio a Nord-Ovest, per approfondire insieme a un esperto la storia delle rotte nell’Artico; la geopolitica e l’importanza strategica della Groenlandia; il mondo femminile in Giappone; e approfondimenti su Brasile e Sud America.

I roadshow saranno anche un’occasione per svelare alle adv le novità di prodotto del 2026, con un focus su 3 nuovi cataloghi speciali: il primo dedicato ai tour in collaborazione con WWF Travel; il secondo agli Active Tours; e il terzo alle partenze di Pasqua e dei ponti di primavera.