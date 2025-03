Boscolo, l’Europa centrale e dell’Est fuori dai circuiti

Una programmazione oltre i circuiti classici, con itinerari per scoprire i particolari meno noti. Così Boscolo rilancia l’offerta sul Centro ed Est Europa per il 2025.

Al centro destinazioni che vanno dalla Germania, alla Svizzera, all’Austria, fino a paesi come Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e le nazioni balcaniche.

“A fianco ai nostri best seller, per quest’anno proponiamo dei nuovi itinerari che vanno oltre le mete più inflazionate, come ad esempio Praga, Vienna e Budapest - spiega la destination manager, Daniela Trani -. Per questo abbiamo introdotto dei tour che consentono di scoprire località meno note di paesi come Ungheria, Bulgaria e Polonia, che hanno tanto da offrire in termini di cultura, paesaggi e tradizioni.”

La rassegna delle novità di prodotto Boscolo si apre con la Germania, con il tour di 8 giorni ‘Strada Romantica: la Germania da sogno’, un percorso suggestivo lungo la celebre Romantische Strasse, tra villaggi caratteristici e paesaggi da fiaba.

In Svizzera invece, l’operatore propone l’itinerario di 4 giorni ‘Berna, Montreux e Lago di Ginevra’, che si sofferma su alcune delle località più affascinanti di questa nazione alpina. A questo si aggiunge il nuovo tour in esclusiva online ‘Panorami svizzeri’, soluzione di 5 giorni, che include l’emozionante esperienza di salire a bordo di un treno a cremagliera fino a Jungfraujoch, la stazione ferroviaria più alta d’Europa ad oltre 3.000 metri di altitudine.

Un percorso insolito attraverso l’Austria, la Croazia e la Slovenia è invece il viaggio di 4 giorni ‘Graz, Zagabria e Lubiana’; mentre guardando all’Est il t.o. propone ‘Boemia e Moravia’, tour di 7 giorni, che invita alla scoperta di diverse tappe poco battute della Cechia (nuovo nome della Repubblica Ceca); e il viaggio di 7 giorni ‘Ungheria’, per chi vuole soffermarsi a conoscere meglio la nazione magiara e le sue mille sorprese. C’è poi il ‘Gran Tour della Polonia’ di 12 giorni per chi vuole conoscere meglio questa nazione, con l’aggiunta di alcune tappe come Danzica, Torun e la “regione dei mille laghi”.

‘Romania e Bulgaria’ invita a scoprire in 11 giorni queste due nazioni balcaniche poco note e ricche di sorprese attraverso un unico itinerario attraverso le loro bellezze. Infine, l’itinerario in esclusiva online ‘Bulgaria: Festa delle Rose’ consentirà di partecipare in prima persona a un’affascinante e colorata festa tradizionale bulgara. In questo caso è prevista una partenza unica il 5 giugno. La durata del viaggio è di 7 giorni.