Sono nove gli itinerari inediti che compongono la nuova linea Active Tours di Boscolo. Si tratta di percorsi sia in Italia che nel resto d’Europa che si rivolgono a un pubblico amante della natura, con la possibilità di visitare scenari affascinanti e fuori dagli schemi. Il tutto con escursioni a piedi, con le e-bike oppure a bordo di motoslitte o catamarani.

“È importante sottolineare che le attività previste nei nostri Active Tours sono veramente adatte a tutti i clienti, senza limiti di età, purché siano in buona salute fisica - specifica il direttore commerciale di Boscolo Tours Salvatore Sicuso -. Non sono mai troppo impegnative e non richiedono una particolare preparazione fisica di alcun tipo”.

I percorsi previsti saranno 4 in Italia (Monte Bianco e Langhe, Umbria, Chianti e Val d’Orcia, Basilicata), tre tra Spagna e Portogallo e due in Scandinavia. “Di volta in volta forniremo noi tutto il materiale e l’abbigliamento tecnico necessario per partecipare alle escursioni, e saranno sempre presenti a fianco dell’accompagnatore delle guide specializzate” conclude Sicuso.