Boscolo annuncia il nuovo prodotto “Jeunes Restaurateurs e perfezione culinaria”, una proposta firmata Boscolo Gift in collaborazione con JRE Italia – Jeunes Restaurateurs, associazione internazionale fondata nel 1974, che porta il mondo dell'alta gastronomia italiana nel panorama dei regali esperienziali.

Il nuovo gift offre infatti la possibilità di vivere una cena signature per due persone in uno dei 23 ristoranti JRE aderenti all'iniziativa, attraversando 11 regioni italiane, dalla Lombardia alla Puglia, passando per Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e Sardegna.

Ora disponibile in anteprima digitale e presto anche in formato fisico, chi riceve la proposta in regalo dispone di 12 mesi per scegliere il ristorante e prenotare la propria esperienza, con almeno sette giorni di anticipo. Il regalo è personalizzabile e prevede la possibilità di cambio gratuito.