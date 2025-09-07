Boscolo svela in anteprima alle agenzie italiane il Grand Egyptian Museum

In viaggio con Boscolo Tours alla scoperta del nuovo Grand Egyptian Museum. Il tour operator ha portato oltre 50 agenti di viaggi italiani in Egitto per mostrare loro in anteprima il nuovo polo museale al debutto ufficiale il prossimo 1° novembre.

Realizzato in collaborazione con l’Autorità Egiziana per il Turismo, Experience Egypt, il viaggio - intitolato ‘Road to Gem’ - è stato un’occasione per svelare alla distribuzione quella che promette di diventare una delle attrazioni più importanti de Il Cairo. Il ‘Grande Museo Egizio’ ospiterà infatti oltre 100mila manufatti di arte faraonica, tra cui la collezione di Tutankhamon.

“La visita al Gem è stata molto apprezzata dai partecipanti e gli agenti sono stati molto soddisfatti di avere avuto questa opportunità in anteprima - spiega il direttore commerciale di Boscolo Tours, Salvatore Sicuso -. L’Egitto è una destinazione che per noi sta registrando un tasso di crescita importante, tanto che stiamo lavorando per allargare ulteriormente la nostra offerta già ampia di tour”.

Sulla destinazione, infatti, l’operatore non smette di investire. “Abbiamo lanciato di recente il nuovo itinerario ‘Tutto Cairo’, un viaggio di 5 giorni che si concentra esclusivamente sulla scoperta della capitale egiziana, e che naturalmente include anche la visita al Gem e ai suoi tesori, oltre ad approfondimenti sulle diverse epoche storiche del Cairo - continua Sicuso -. Oltre a questo, abbiamo poi diversi itinerari disponibili con inclusa la Crociera sul Nilo, iniziando dai classici ‘Il Cairo e la Crociera sul Nilo’ e ‘Antico Egitto e crociera sul Nilo’, che combinano la scoperta della capitale con l’affascinante crociera a bordo di una motonave lungo il Nilo, con la possibilità poi di aggiungere anche diverse escursioni, ad esempio nelle località sul Mar Rosso di Sharm el-Sheikh o Hurghada, oppure nella città di Alessandria o sul Lago Nasser, dove si trovano i templi di Abu Simbel.”