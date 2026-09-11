Uno speciale catalogo dedicato all’autunno-inverno 2026 e due monografici sui nuovi viaggi in Sudamerica e in Oriente. Queste le novità di Boscolo Tours presentate da Salvatore Sicuso, direttore commerciale Boscolo: “I nuovi cataloghi - ha spiegato in un incontro milanese - raccolgono la programmazione, comprensiva di nuovi itinerari e debutti come l’Indonesia, la Malesia e l’Ecuador, con un taglio redazionale e approfondimenti che guidino gli agenti a ispirare i clienti in base a temi accattivanti”.

Uno strumento classico, “molto richiesto dagli agenti”, rivisitato con date di partenza totali a portata di mano: “Oggi - sottolinea Sicuso - i clienti sono informati, ma indecisi; per questo offriamo un’ispirazione e non una destinazione secca, come la ricerca della tigre in India, l’avvistamento delle orche in Norvegia o del puma in Cile”.

Il prodotto invernale

Il catalogo invernale, aggiunge Sicuso, è innovativo “perché ricapitola le proposte suddivise non per destinazioni, ma per sei cluster di interessi e periodi”. Le sezioni spaziano dagli itinerari per mercatini natalizi in Europa o nelle capitali in city break, alle mete medio raggio come Il Cairo e Reykjavik, Scandinavia e long haul, con approfondimenti dedicati agli Active Tours, ai viaggi in collaborazione con WWF Travel e a quelli fotografici.

I cataloghi monografici

Per l’Oriente il tour operator amplia la programmazione su Giappone e Cina, rinnova la programmazione della Thailandia con tappe meno battute e inserisce Indonesia e Malesia e un’estensione a Singapore. Per l’America Latina, Boscolo presenta nuovi itinerari in Brasile, Colombia, Perù e Argentina e introduce l’Ecuador.