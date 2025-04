Bruno Barbieri protagonista della campagna Costa Crociere per l’estate

Costa Crociere lancia una nuova campagna per celebrare l’unicità delle vacanze estive sul mare. Al centro dello spot, ideato da LePub, c’è Bruno Barbieri: chef pluristellato, volto amato e crocierista appassionato.

La campagna, parte della piattaforma Speechless, gioca sulla Fomo estiva (“Fear Of Missing Out”) e parla a chi cerca una vacanza completa, senza rinunce. In Tv dal 27 aprile con spot da 30 e 15 secondi, la comunicazione celebra gli itinerari esclusivi Sea and Land: nuove esperienze tra mare e terra.

“Una vacanza che unisce emozione, scoperta e relax” spiega Giovanna Loi, vp marketing. “Il mare è casa, ogni giorno una scoperta”, racconta Barbieri. Il concept ‘Live Your Wonder’ invita a vivere ogni momento al meglio. La campagna è on air anche in Francia, con un piano media omnicanale.