CaboVerdeTime
celebra 30 anni
di attività

Pietro Dusi, responsabile commerciale di CaboVerdeTime

Un’immagine rinnovata per celebrare tre decenni di storia. CaboVerdeTime lancia un nuovo logo per festeggiare 30 anni di attività. Il logo riprende i colori storici del tour operator e accompagnerà il brand per l’intero 2026 per raccontare, spiega il responsabile commerciale di CaboVerdeTime, Pietro Dusi, “un percorso fatto di competenza, specializzazione e profonda conoscenza della destinazione, l’isola di Sal”.

Un traguardo importante quello dell’operatore, iniziato il 16 giugno 1996 grazie ad Andrea Stefanina. “Trent’anni fa ho scelto Capo Verde seguendo un’intuizione, un’emozione - racconta Stefanina -. Oggi provo una immensa soddisfazione per il percorso fatto e una profonda gratitudine verso chi ci ha accompagnato in questa avventura. Con CaboVerdeTime abbiamo contribuito a far conoscere al mondo Capo Verde, puntando non solo al mero sviluppo economico ma creando al tempo stesso un valore strutturale e duraturo per il territorio e la popolazione; la dimensione sociale è stato il driver che ha mosso ogni mio investimento e 30 anni dopo l’inizio di questa irripetibile avventura, posso dire che ne è valsa davvero la pena”.

Un nuovo catalogo

Insieme al logo, a breve, online e nelle migliori agenzie, il tour operator lancerà il nuovo catalogo CaboVerdeTime 2026, realizzato in collaborazione con lo studio grafico Studio7b di Brescia.

La copertina, dedicata al trentennale, è un collage che raccoglie tutte le 29 copertine pubblicate nel corso della storia dell’operatore: un racconto visivo che sintetizza l’evoluzione del prodotto e del brand nel tempo.

“Il traguardo dei 30 anni arriva in una fase particolarmente positiva anche dal punto di vista dei risultati - precisa Dusi -. Il 2025 si chiude con un fatturato a +12% rispetto al 2024, confermando un percorso di crescita costante, a doppia cifra, iniziato nel 2023. Nell’anno appena concluso hanno viaggiato con CaboVerdeTime oltre 6.000 persone, con un incremento del +13% rispetto all’anno precedente”.

Risultati che, rimarca l’operatore, assumono un valore ancora più significativo in un contesto di aumento generalizzato dei costi e che vedono particolarmente solida la proposta ‘charter & hotel di proprietà’.

Guardando al nuovo anno, i primi risultati del 2026 confermano il clima di fiducia, con segnali di ulteriore miglioramento rispetto al 2025.

