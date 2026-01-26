Un’immagine rinnovata per celebrare tre decenni di storia. CaboVerdeTime lancia un nuovo logo per festeggiare 30 anni di attività. Il logo riprende i colori storici del tour operator e accompagnerà il brand per l’intero 2026 per raccontare, spiega il responsabile commerciale di CaboVerdeTime, Pietro Dusi, “un percorso fatto di competenza, specializzazione e profonda conoscenza della destinazione, l’isola di Sal”.

Un traguardo importante quello dell’operatore, iniziato il 16 giugno 1996 grazie ad Andrea Stefanina. “Trent’anni fa ho scelto Capo Verde seguendo un’intuizione, un’emozione - racconta Stefanina -. Oggi provo una immensa soddisfazione per il percorso fatto e una profonda gratitudine verso chi ci ha accompagnato in questa avventura. Con CaboVerdeTime abbiamo contribuito a far conoscere al mondo Capo Verde, puntando non solo al mero sviluppo economico ma creando al tempo stesso un valore strutturale e duraturo per il territorio e la popolazione; la dimensione sociale è stato il driver che ha mosso ogni mio investimento e 30 anni dopo l’inizio di questa irripetibile avventura, posso dire che ne è valsa davvero la pena”.

Un nuovo catalogo

Insieme al logo, a breve, online e nelle migliori agenzie, il tour operator lancerà il nuovo catalogo CaboVerdeTime 2026, realizzato in collaborazione con lo studio grafico Studio7b di Brescia.

La copertina, dedicata al trentennale, è un collage che raccoglie tutte le 29 copertine pubblicate nel corso della storia dell’operatore: un racconto visivo che sintetizza l’evoluzione del prodotto e del brand nel tempo.

“Il traguardo dei 30 anni arriva in una fase particolarmente positiva anche dal punto di vista dei risultati - precisa Dusi -. Il 2025 si chiude con un fatturato a +12% rispetto al 2024, confermando un percorso di crescita costante, a doppia cifra, iniziato nel 2023. Nell’anno appena concluso hanno viaggiato con CaboVerdeTime oltre 6.000 persone, con un incremento del +13% rispetto all’anno precedente”.

Risultati che, rimarca l’operatore, assumono un valore ancora più significativo in un contesto di aumento generalizzato dei costi e che vedono particolarmente solida la proposta ‘charter & hotel di proprietà’.

Guardando al nuovo anno, i primi risultati del 2026 confermano il clima di fiducia, con segnali di ulteriore miglioramento rispetto al 2025.