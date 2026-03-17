Caldana: nuovo catalogo Viaggi guidati special 2026

Si compone di oltre 150 itinerari in Italia, Europa e Mondo il nuovo catalogo dei Viaggi guidati special 2026 di Caldana Tour Operator. Un’offerta che spazia tra capitali, città d’arte, borghi, siti archeologici e luoghi storici, senza dimenticare scenari naturali e territori protetti dall’Unesco.

“Quest’anno il catalogo si arricchisce anche di nuovi tour, nuove destinazioni e itinerari inediti, pensati per offrire ancora più idee di viaggio e nuove mete da scoprire – spiega l’azienda in una nota -. Il nuovo Catalogo è disponibile in versione sfogliabile sul nostro sito , per permettervi di esplorare con calma tutte le proposte e lasciarvi ispirare dal vostro prossimo viaggio”.