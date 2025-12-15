Cambio al vertice di Ncl, Marc Kazlauskas sarà il nuovo presidente

Dal 19 gennaio Marc Kazlauskas sarà il nuovo presidente di Norwegian Cruise Line. L’annuncio è arrivato direttamente dalla compagnia di crociere.

Kazlauskas erediterà così l’incarico attualmente ricoperto ad interim dal ceo di Norwegian Cruise Line Holdings, Harry Sommer, dopo l’uscita di David Herrera.

Attualmente Kazlauskas è ceo di Avoya Travel, mentre in passato - riporta Travel Weekly - ha ricoperto i ruoli di presidente di Frosch e amministratore delegato di JPMorgan Chase.

La sua carriera nell’industria dei viaggi è iniziata invece tra le fila di Orient Lines, dove ha trascorso 12 anni come presidente della divisione statunitense del tour operator Insight Vacations.

Sommer ha definito Kazlauskas “un leader con una profonda competenza commerciale e molto focalizzato sull’esperienza degli ospiti”.