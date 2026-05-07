Canada Experience lancia i fly & drive nell’Est del Paese

Una selezione pensata per una clientela alla ricerca di esperienze e itinerari fuori dalle mete classiche. A proporla è Canada Experience, che lancia per l’estate 2026 i fly & drive nel Canada dell’Est. I clienti potranno scegliere tra una selezione di itinerari già costruiti, oppure richiedere una proposta personalizzata. I tour includono il noleggio auto e i pernottamenti prenotati in anticipo, permettendo di guidare in autonomia lungo rotte panoramiche.

Tra le proposte ne spiccano tre, la prima delle quali è ‘Basso & Alto Canada’: 12 giorni tra balene, cascate e foreste per scoprire Ontario e Québec. Si parte da Toronto per poi visitare le Cascate del Niagara. Si raggiunge Ottawa, Montréal e poi Québec City, per poi arrivare a Tadoussac e Saguenay, dove è possibile assistere all’avvistamento di balene nel loro habitat naturale. Si prosegue verso il Lac St-Jean e il Parco Nazionale della Mauricie e si termina a Montréal.

L’itinerario è reversibile (Montréal/Toronto) e può essere arricchito con esperienze opzionali quali la visita alla CN Tower, Toronto Island, una crociera sul fiume San Lorenzo o un’escursione dedicata all’avvistamento delle balene.

‘Il Meglio dell’Est’, di 13 giorni attraversa alcune delle mete più interessanti del Canada orientale, da Montréal fino alle Cascate del Niagara e Toronto. Il viaggio si apre a Montréal, per poi addentrarsi nella natura selvaggia del Parco Nazionale della Maurice e proseguire verso Charlevoix, la regione dei pittoreschi villaggi sul San Lorenzo, e la storica Québec City. Il percorso continua attraverso Montebello - sede del leggendario Fairmont Le Château Montebello - per raggiungere la capitale Ottawa, poi Kingston e infine le Cascate del Niagara. Ultima tappa Toronto.

Il terzo itinerario, ‘Baia di Fundy & Cabot Trail’ dura, invece, 14 giorni e conduce i viaggiatori alla scoperta del Canada Atlantico. Il fly & drive ha inizio ad Halifax, capitale della Nova Scotia, dove sarà possibile navigare sulle acque dell’Atlantico con una crociera panoramica prima di imboccare la strada verso due delle mete più pittoresche della costa: Peggy’s Cove, con il suo celebre faro che si specchia sulle rocce granitiche, e Mahone Bay. L’itinerario prosegue verso Lunenburg, città Patrimonio Unesco e uno dei borghi costieri più affascinanti del Nord America, per poi addentrarsi nel Parco Nazionale di Kejimkujik. Tra le altre tappe l’Isola del Principe Edoardo Il, la più piccola delle province canadesi, con tappa a Charlottetown, la città dove nel 1867 nacque il Canada come nazione. Il rientro avviene attraverso West Bay e Guysborough, gioielli costieri quasi sconosciuti al turismo di massa.