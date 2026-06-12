La ricerca della vacanza di prossimità e l’attenzione sempre più marcata al benessere. Queste le due principali tendenze del mercato crocieristico dalle parole di Fabio Candiani, direttore vendite di Msc Crociere.

La clientela cerca una vacanza di prossimità “in questa strana stagione in cui il lusso è l’ottimizzazione del tempo e i mercati si muovono senza voler avere paura di intoppi legati agli spostamenti”. Subito dopo, il topic del benessere: “La nostra area wellness e spa risponde all’esigenza di un servizio maggiormente personalizzato, espresso dalla formula Yacht Club”.

Un prodotto sempre più differenziato con proposte multitarget, dalle famiglie agli individuali e coppie, che “guardano con forte attenzione alla qualità anche in un’offerta dal prezzo accessibile”. Spettacoli, attrezzature sportive, area bambini, collaborazioni con aziende di prim’ordine e ampia scelta enogastronomica “permettono di apprezzare una qualità tipica della vacanza completa”.

Per sostenere la distribuzione è stata prorogata fino al 15 giugno l’iniziativa ‘Festa della Repubblica’ per le partenze estive, cui si aggiunge quella invernale Msc Best Holiday nel Mediterraneo, ai Caraibi, in Nord Europa, Alaska e Canarie fino al 30 giugno. “Le agenzie ci seguono nell’offrire i pacchetti chiusi con tutte le certezze e le novità di prodotto come Yacht Club Alaska e winter Caraibi” conclude Luca Valentini, direttore commerciale Msc Crociere.