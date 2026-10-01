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Carnival, domanda in ripresa nel terzo trimestre

Carnival, domanda in ripresa nel terzo trimestre

Carnival ha dichiarato che la domanda nel terzo trimestre, grazie alle prenotazioni sia per il 2026 che per il 2027, è in crescita.

Una notizia non scontata, vista la situazione geopolitica. Nonostante le tensioni internazionali, infatti, la compagnia ha già prenotato metà della capacità prevista per il 2027, una situazione analoga a quella registrata nello stesso periodo dell’anno scorso.

Il trend viene attribuito a una ‘normalizzazione’ della situazione attuale da parte della clientela.

“Offriamo un valore eccezionale anche quando la fiducia dei consumatori è scarsa - ha affermato l’amministratore delegato Josh Weinstein -, o quando vi sono pressioni dovute al costo del carburante o all’inflazione”.

Per il manager giugno è stato un punto di svolta nel ritmo delle prenotazioni, con un’accelerazione anche nei mesi di luglio e agosto.

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