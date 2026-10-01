Carnival, domanda in ripresa nel terzo trimestre

Carnival ha dichiarato che la domanda nel terzo trimestre, grazie alle prenotazioni sia per il 2026 che per il 2027, è in crescita.

Una notizia non scontata, vista la situazione geopolitica. Nonostante le tensioni internazionali, infatti, la compagnia ha già prenotato metà della capacità prevista per il 2027, una situazione analoga a quella registrata nello stesso periodo dell’anno scorso.

Il trend viene attribuito a una ‘normalizzazione’ della situazione attuale da parte della clientela.

“Offriamo un valore eccezionale anche quando la fiducia dei consumatori è scarsa - ha affermato l’amministratore delegato Josh Weinstein -, o quando vi sono pressioni dovute al costo del carburante o all’inflazione”.

Per il manager giugno è stato un punto di svolta nel ritmo delle prenotazioni, con un’accelerazione anche nei mesi di luglio e agosto.