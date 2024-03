Carnival investe sulla sua isola privata Celebration Key: 100 milioni per il porto

Continuano in casa Carnival i preparativi per il lancio di Celebration Key, isola privata al debutto nel luglio del 2025. Il gruppo crocieristico ha annunciato un nuovo investimento di 100 milioni di dollari per ampliare la capacità del porto dell’atollo di Grand Bahama.

L’intervento porterà alla creazione di due posti nave (uno in più rispetto all’attuale) nel molo entro il debutto. A questo ampliamento, riporta travelpulse.com, ne seguirà uno ulteriore entro il 2026, che porterà i posti barca da due a quattro.

L’operazione consentirà a Carnival di rendere l’isola fruibile a quattro navi di classe Excel contemporaneamente.

Il nuovo investimento porta a 600 milioni di dollari il costo complessivo del progetto Celebration Key.