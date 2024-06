Carnival Legend, dopo il restyling al via la stagione in Europa

Carnival Legend ha dato il via alla stagione delle crociere europee dopo un restyling della nave.

Come riporta Travelmole, i principali miglioramenti includono un nuovo Heroes Tribute Bar & Lounge.

Altre novità a bordo di Carnival Legend sono lo Chef’s Table , il Dreams Studio e uno spazio dedicato per Carnival Adventures. Inoltre, la steakhouse della nave è stata rinnovata e ribattezzata Fahrenheit 555 e il casinò è stato ampliato.

a spa Carnival Legend è stata ribattezzata Cloud 9 Spa and Fitness Center e anche i negozi al dettaglio sono stati rinnovati, mentre sul ponte superiore è stato installato un nuovo campo da minigolf.

Per i crocieristi più giovani, anche gli spazi Circle C e Camp Ocean del programma giovani sono stati aggiornati.

Nei prossimi quattro mesi Carnival Legend salperà una serie di 16 crociere in Europa. Oltre a Barcellona, la nave partirà da Dover e Civitavecchia per crociere che includono visite a destinazioni in Spagna e Portogallo, Regno Unito e Islanda, Italia e Grecia.

Nel mese di ottobre, Carnival Legend salperà per una crociera transatlantica verso il porto di Tampa, in Florida.

Nel 2025, la nave gemella di Carnival Legend, Carnival Miracle, effettuerà la stagione in Europa e aggiungerà Lisbona, in Portogallo, come punto di partenza.