Carnival Legend, nel 2026 la crociera per vedere l’eclissi solare

Con la sua ‘Solar Eclipse Cruise’, Carnival Cruise Line dà il via alla prima tranche di itinerari per l’estate 2026.

La compagnia ha infatti annunciato che tra le crociere estive 2026/2027 la punta di diamante sarà quella che a bordo di Carnival Legend consentirà ai passeggeri di ammirare l’eclissi solare visibile dall’Europa il 12 agosto 2026.

Si tratta di una prima anticipazione, ma nella programmazione di Carnival non mancheranno - oltre a quelle europee - una serie di destinazioni in Alaska a bordo di Carnival Spirit e Carnival Miracle con partenza da Seattle, a oggi già prenotabili.

Come riporta traveldailynews.com, il tour speciale disegnato ad hoc per l’eclissi è una totale novità per Carnival. Undici giorni di navigazione con tappe in Spagna, Portogallo, Francia e Belgio con partenza da Dover il 9 agosto.