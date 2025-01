Carnival presenta le nuove crociere in Asia-pacifico

Carnival Cruise Line sta ampliando la sua presenza in Australia con quattro nuove crociere nella regione Asia-Pacifico.

I nuovi itinerari verso Giappone, Asia sud-orientale e Australia includeranno sette scali nuovi. La Carnival Luminosa navigherà verso nuove destinazioni nel 2026, seguita dalla Carnival Adventure nel 2027.

Come riporta Travelweekly, Luminosa salperà per una crociera di 14 giorni da Tokyo a Singapore con partenza il 9 ottobre 2026. La nave effettuerà soste a Hong Kong, Osaka e Fukuoka in Giappone; Seogwip in Corea del Sud e Keelung a Taiwan. La nave visiterà anche Ho Chi Minh. Luminosa salperà anche per una crociera di 14 giorni da Singapore a Brisbane il 30 novembre 2026. La nave farà scalo a Bali, Darwin, Cairns e Airlie Beach, in Australia.

Adventure salperà per nuovi itinerari Asia-Pacifico nel 2027 con una crociera di 14 giorni da Sydney a Singapore. In partenza il 27 gennaio 2027, la nave farà scalo ad Airlie Beach e Darwin e a Bali e Lombok.

Adventure salperà in seguito verso nuovi porti di scalo per una crociera di nove giorni nel sud-est asiatico con andata e ritorno su Singapore a partire dal 27 febbraio 2027. L’itinerario includerà nuovi scali a Koh Samui e Laem Chabang in Thailandia. La nave salperà anche per Sihanoukville in Cambogia e Ho Chi Minh) in Vietnam.