Dopo una prima parte del 2026 segnata dall’incertezza, CartOrange guarda con fiducia alla fine dell’anno. Nel corso della convention annuale che si è svolta a Siracusa, dal titolo ‘Radici e orizzonti, solidi nel presente, aperti al futuro’, l’azienda ha tracciato un primo bilancio di questi dodici mesi. “Abbiamo chiuso l’esercizio commerciale, terminato ad agosto 2026, con una lievissima flessione, dovuta principalmente alle tensioni legate alla guerra e alle notizie sulla possibile carenza di carburante, che hanno alimentato incertezza tra i viaggiatori – ha spiegato il ceo Gianpaolo Romano -. Da giugno, tuttavia, il trend è tornato molto positivo e, al 31 ottobre i volumi dell’anno solare 2026 avevano già recuperato la flessione registrata in primavera. Guardiamo, quindi, con fiducia alla chiusura dell’anno: puntiamo a raggiungere risultati in linea con quelli del 2025, con la possibilità di superarli”.

Un recupero, ha aggiunto il ceo, “frutto della determinazione dei nostri consulenti per viaggiare e della strategia complessiva dell’azienda. Iniziative e investimenti mirati ci hanno permesso di reagire rapidamente e di accompagnare la ripresa del business”.

Le novità

Forte di queste performance CartOrange si prepara ad affrontare i prossimi mesi. E la convention è stata l’occasione per alzare il velo su una serie di novità che riguardano la rete di consulenti e il tour operator.

La prima è il lancio dei viaggi di gruppo CartOrange, un progetto che amplia l’offerta e introduce un nuovo modello di sviluppo del prodotto, fondato sulla co-creazione tra consulenti e azienda. “Con il lancio di questa nuova linea vogliamo rispondere ad una richiesta dei nostri consulenti: proporre itinerari di gruppo con la stessa qualità e attenzione alla personalizzazione che caratterizzano i nostri viaggi individuali – precisa Romano –. Per questo abbiamo ideato esperienze co-create insieme ai consulenti e fondate su due principi. Il primo è la dimensione contenuta dei gruppi, con una media di 10-12 partecipanti. Il secondo è il concetto di “viaggio individuale in gruppo”: può sembrare un paradosso, ma è il cuore del progetto. Pensiamo ogni itinerario come un viaggio su misura, da vivere insieme ad altre persone”.

A supporto del progetto, il Tour Operator CartOrange ha costituito una struttura dedicata, che affiancherà i consulenti nella realizzazione e nella gestione dei gruppi, anche su destinazioni esterne alla programmazione ordinaria.

Le altre novità riguardano proprio il tour operator. Si tratta di Cina e Corea del Sud, che fanno il loro ingresso nella programmazione.

“Siamo particolarmente soddisfatti dell’ingresso di Cina e Corea del Sud, che arricchiscono il portafoglio del Tour Operator CartOrange e completano la nostra offerta in una regione sempre più attrattiva per la clientela italiana - ha spiegato Claudio Asborno, responsabile di CartOrange Tour Operator -. La Cina rappresenta un viaggio alle radici della storia, la Corea del Sud uno sguardo verso nuovi orizzonti: due Paesi vicini geograficamente, ma con identità e modi di vivere il viaggio molto diversi. Abbiamo costruito proposte dalla forte identità, capaci di cogliere l’essenza autentica di entrambe le destinazioni, con un approccio fondato sulla personalizzazione, sulla qualità dei contenuti e sulla conoscenza approfondita dei luoghi. Un lavoro che si avvale di un team di specialisti dedicati, a supporto dei consulenti nella creazione di esperienze su misura per i clienti”.