Celebrity Edge torna in Australia

Celebrity Edge riprende le partenze da Sidney. L’unità salperà per la sua seconda stagione in Australia con 17 itinerari. Sono previsti scali a Samoa, Fiji, American Samoa and Tonga.

La nave, come ricorda travelmole.com, dispone di due piani con piscine a immersione, oltre a offrire le speciali cabine Infinite Veranda.

Tra le sistemazioni top, anche The Retreat, che offre un ristorante privato e un team dedicato di concierge a disposizione 24 ore su 24. La nave dispone anche dell’esclusivo Magic Carpet, la prima piattaforma galleggiante a sbalzo al mondo.