Celebrity River Cruises: pronto il raddoppio delle navi in flotta

Manca ancora un anno al debutto della prima unità e Celebrity River Cruises già pianifica un’espansione impressionante con un nuovo ordine per altre dieci navi oltre alle 10 già in programmazione.

Celebrity farà il suo debutto nelle crociere fluviali europee nel 2027 con due navi, la Celebrity Compass e la Celebrity Seeker. Altre tre arriveranno nel 2028 e Celebrity le ha già nominate: Celebrity Wanderer, Celebrity Roamer e Celebrity Boundless. Con questo incremento l’offerta avrà 24 porti in più rispetto all’anno precedente.

“Per soddisfare la straordinaria domanda, siamo entusiasti di annunciare le crociere del 2028 con l’80% in più di destinazioni europee, cinque navi e oltre 160 itinerari”, evidenzia la presidente Laura Hodges Bethge.