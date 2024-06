Celebrity Xcel, a Saint Nazaire la posa della chiglia

Dopo la consegna di Utopia of the Seas, è stata posata la chiglia di Celebrity Xcel, quinta nave della Edge Series che salperà nell’autunno 2025.

Alla cerimonia hanno preso parte Jason Liberty, presidente e a.d. di Royal Caribbean Group, Laura Hodges Bethge, presidente di Celebrity Cruises e Laurent Castaing, direttore generale di Chantiers de l’Atlantique.

Liberty ha dato il via alla posa nel bacino di carenaggio del blocco da 739 tonnellate e i dirigenti della compagnia e del cantiere hanno posto monete appena coniate sulla chiglia, come da tradizione marittima.

“Con Xcel stiamo costruendo la nostra prima nave capace di utilizzare metanolo, il che agevola la transizione energetica verso un futuro più sostenibile” ha detto il Liberty.

Celebrity Xcel potrà disporre del primo motore tri-fuel, con possibilità di utilizzare tre tipi di carburante, incluso il metanolo, una novità assoluta per l’azienda che con il programma Destination Net Zero si è prefissata di arrivare a zero emissioni entro il 2050.

Xcel farà il suo debutto a novembre 2025 nei Caraibi. Salperà da Fort Lauderdale e offrirà itinerari di sette notti tra Bahamas, Messico e isole Cayman, Puerto Plata, St. Thomas e St. Maarten. Le prenotazioni sono già aperte.