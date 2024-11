Celestyal Cruises amplia l’offerta nel Golfo Arabico

Celestyal Cruises potenzia la presenza nel Golfo Arabico, segnando un nuovo capitolo della sua attività. Il Memorandum of Understanding recentemente firmato con Visit Qatar sottintende un impegno triennale nei confronti della regione, posizionando il Qatar come porto principale.

Come riporta Travelpulse, il Mou giunge mentre Celestyal lancia la sua prima stagione nel Golfo Arabico. Questa stagione di debutto inizierà con una crociera di sette notti, la ‘Desert Days & Qatar Grand Prix’, a bordo della Celestyal Journey in partenza da Doha il 30 novembre 2024.

Il viaggio inaugurale consentirà agli ospiti di vivere gli eventi del Qatar Airways Qatar Grand Prix 2024, tra cui sprint, qualificazioni e giornate di gara. L’itinerario prevede anche soste a Khasab in Oman, a Dubai e ad Abu Dhabi, prima di tornare a Doha.

I passeggeri potranno anche assistere a un evento a bordo con il pilota di Formula 1 David Coulthard, che terrà una presentazione per discutere della sua carriera lunga 15 stagioni.

Celestyal Journey navigherà da Doha da novembre 2024 a marzo 2025; la nave gemella Celestyal Discovery si unirà alla stagione del Golfo a dicembre 2025, offrendo crociere ‘Iconic Arabia’ più brevi, di tre e quattro notti da Abu Dhabi.